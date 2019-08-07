29 Августа 2020
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спецназ (2011) | Фото:http://kotofot.ru

В Ингушетии ликвидировали боевика с самодельной бомбой

Силовики ликвидировали боевика в Малгобекском районе Ингушетии.

Напомним, рано утром на территории села Вознесенское был введен режим контртеррористической операции.

Известно, что в селе произошла перестрелка между силовиками и террористами.

У уничтоженного боевика было найдено самодельная бомба мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, три гранаты РГД и охотничий карабин "Сайга", сообщил "Интерфаксу" источник.

Также отмечается, что убитый был сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". Это местный житель 1981 года рождения.

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В Ингушетии ликвидировали боевика с самодельной бомбой

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Теги: ингушетия, боевик, бомба, взрывное устройство



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