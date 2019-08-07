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София Ротару (2014) | Фото:

София Ротару возобновит выступления в России

Певица София Ротару отмечает 7 августа 72-й день рождения. Праздник она проведет в кругу семьи и близких друзей в Киеве, где артистка постоянно проживает.

Несмотря на то, что звезда несколько лет не выступала в России – отказалась от поездок в РФ из-за обострения отношений между Москвой и Киевом, сейчас в ее планах есть поездки в соседнюю страну.

Так, уже в конце августа Ротару можно будет увидеть на фестивале "Новая волна" в Сочи. Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на директора певицы, София приедет на мероприятие по приглашению Игоря Крутого.

"Потом будет несколько кассовых концертов, участие в фестивале "Дискотека 80-х" в Ростове, Краснодаре", - рассказал директор Ротару.

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София Ротару возобновит выступления в России

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Теги: софия ротару, гастроли, киев, день рождения



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