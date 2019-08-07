Питание детей, отравившихся в поезде "Анапа - Екатеринбург", было организовано с нарушениями

Прокуратура нашла нарушения в работе сургутского организатора поездки детей на поезде "Анапа - Екатеринбург", отравившихся в пути, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Найдены нарушения со стороны хранения продуктов и организации питания. Организатор поездки из Сургута не организовал питание. Возбуждены административные дела, расследование - на контроле прокуратуры", - рассказал и.о. Уральского транспортного прокурора Сергей Забелов (на фото).

Напомним, воспитанники спортивной школы в количестве 60 детей и пятеро сопровождающих представителей школы ехали из оздоровительного лагеря от станции "Анапа" до станции "Екатеринбург-Пассажирский". В уральской столице они должны были пересесть на поезд "Волгоград - Нижневартовск" до станции "Сургут". Вечером 22 июня после ужина в вагоне-ресторане дети вдруг почувствовали себя плохо: налицо были все признаки пищевого отравления.

Впоследствии за медицинской помощью обратились шестеро детей, один был снят с поезда в Екатеринбурге и госпитализирован в ДГБ №9 с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция". Позже в больницу положили еще одного ребенка, а остальных отпустили по домам.