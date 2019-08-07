В Шадринске в школьных лагерях детей кормили просроченными продуктами

В детских лагерях Шадринска прокуратура нашла множество нарушений санитарно-эпидемиологических правил и правил пожарной безопасности, а также антитеррористической защищенности.

Установлено, что в пришкольных лагерях школ №13, 15, 8, гимназии №9 детей кормили просроченными продуктами.

В детском лагере "Салют" не работала пожарная сигнализация в столовой и жилых корпусах, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

По итогам проверки в адрес руководителей 15 организаций внесены представления с требованием об устранении выявленных нарушений.