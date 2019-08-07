На "Пермском мясокомбинате" под сокращение попадают 90 работников

Под сокращение попадают 90 работников "Пермского мясокомбината", на котором пройдет поэтапная консервация производства. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.

Причина высвобождения – сокращение производства. Всего на предприятии в настоящий момент трудятся 404 человека.

В ведомстве уточнили, что краевой центр занятости продолжает оказывать высвобождаемым сотрудникам адресную помощь в трудоустройстве. 29 июля на базе "Пермского мясокомбината" состоялась ярмарка вакансий для сотрудников предприятий. Варианты трудоустройства предложили представители кондитерской фабрики "Нестле", сети кондитерских "Виолет", "Пермского мукомольного завода", хладокомбината "Созвездие", розничной сети "Магнит", завода "Бастион" и "Пермалко", а также екатеринбургского "Пищевого комбината".

Посетили ярмарку вакансий 100 человек. Предложенными вакансиями заинтересовались 45 человек - половина высвобождаемых сотрудников. Также участников ярмарки интересовали вопросы открытия собственного дела.