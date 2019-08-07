Россиянам стало еще дороже собрать ребенка в школу

Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле составила 10,7 тыс. рублей.

Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных "Платформа ОФД", пишут "Известия".

Отмечается, что больше всего вырос средний чек на блузки или рубашки - он увеличился на 30% и составил 1,1 тыс. рублей. Затраты на обувь и школьные рюкзаки наоборот снизились.

Напомним, ранее исследование ВЦИОМ показало, что у более чем половины россиян (51%) возникли финансовые трудности при подготовке детей к новому учебному году. При этом эти трудности рассматриваются как посильные.

А вот для каждого пятого (21%) сборы к 1 сентября связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее, копить.

В августе прошлого года опрос выявил, что россияне в среднем тратят около 21 тысячи рублей на подготовку детей к 1 сентября. Чуть более 10 тысяч рублей приходится на покупку школьной формы и сменной обуви.

Примерно 2,5 тысячи рублей тратятся на покупку рюкзака, учебно-методических материалов и письменных принадлежностей. еще одной статьей расходов опрошенные назвали взносы на школьные нужды - чуть более 2 тысяч рублей.