Лучший игрок ЧМ-2010 Форлан объявил о завершении карьеры

Известный нападающий, экс-игрок сборной Уругвая Диего Форлан объявил о завершении карьеры.

"Мне не хотелось, чтобы этот момент настал, но все понимали, что это неизбежно и однажды мне придётся прекратить профессионально играть в футбол", - цитирует слова футболиста AS.

По словам 40-летнего Форлана, было бы здорово завершить карьеру в "Пеньяроле" (где он начинал в юности, - прим.), однако переговоры с клубом не увенчались успехом.

Нападающий известен по выступлениям за такие клубы, как "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", "Атлетико", "Интер" и другие. В числе лучших индивидуальных наград игрока - звание лучшего бомбардира и лучшего игрока Чемпионата мира 2010 года.