Сумма выплат пострадавшим от паводка в Прикамье превысила 1,5 млн

Общая сумма компенсаций семьям, пострадавшим от паводков в Прикамье, составит более 1,5 млн руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

Финансовую помощь от краевых властей уже получили жители Бардымского, Оханского, Очёрского, Верещагинского, Гайнского, Кудымкарского, Юрлинского, Кочёвского муниципальных округов, а также города Кудымкара, имущество которых частично пострадало в результате подтопления.

Выплаты продолжаются.

Напомним, ранее власти сообщали, что деньги прикамцы получат до 1 августа. Поддержка жителям, чьи домовладения пострадали от паводков оказывается по поручению губернатора Максима Решетникова.

Размер компенсации зависит от степени повреждения. Если в результате подтопления повреждено имущество первой необходимости (холодильник, плита, отопительный котёл, насос для подачи воды, кровать, столы, стулья, шкафы для посуды и телевизор), размер выплаты составит 50 тыс. руб. при частичной утрате и до 100 тыс. руб. – при полной. По домохозяйствам, в которых пострадали огороды, надворные постройки, сумма компенсации определится по факту ущерба, но не более 15 тыс. руб. на каждое из них.

Напомним, ранее из-за разгула стихии в четырех районах – Кудымкарском, Бардымском, Юрлинском и Гайнском – ввели режим ЧС. Самые многочисленные подтопления были зафиксированы в Юрлинском, Гайнском и Кудымкарском муниципальных округах. Дожди размыли дороги, повредили мосты, и на некоторое время отрезали жителей поселений от "большой земли".

Отметим, что сейчас дожди вернулись в регион. Синоптики не исключают повторения паводков. В Нытвенском районе введен режим ЧС из-за переувлажнения почвы. В ряде муниципалитетов действует режим повышенной готовности. Не прошел бесследно и вчерашний ураган: в Перми и Чайковском пострадали шесть человек.