Цуканов встретился с заместителем Генерального прокурора РФ

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов провел рабочую встречу с заместителем Генерального прокурора РФ Юрием Гулягиным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, Цуканов и Гулягин обсудили вопросы соблюдения избирательного законодательства, обеспечения законности и открытости в ходе выборной кампании и Единого дня голосования в субъектах УрФО 8 сентября.

Обсуждались и другие вопросы, в частности, подготовка образовательных организаций округа к новому учебному году.

Напомним, на минувшей неделе избирком зарегистрировал всех кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области на дополнительных выборах по Орджоникидзевскому избирательному округу №11. Чуть ранее на Среднем Урале были зарегистрированы все кандидаты на довыборы в Госдуму.