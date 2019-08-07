29 Августа 2020
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Политика За рубежом
задержанный наручники мошенники (2010) | Фото:ru.tsn.ua

Россиянина арестовали в США за незаконный экспорт частей оружия

Россиянин Владимир Кузнецов арестован в США по подозрению в незаконной пересылке комплектующих огнестрельного оружия в Россию.

Задержание проведено 6 августа в городе Дингманс Ферри (штат Пенсильвания).

Кузнецов, по версии американской стороны, занимался экспортом, начиная с февраля 2017 года. Лицензии Госдепа и американского минторга у него не было, что является нарушением закона, пишет Regnum.

Кузнецов, как утверждает прокуратура, покупал онлайн в том числе детали, используемые для сборки снайперских винтовок. В дальнейшем он отправлял их почтой.

Если вина Кузнецова будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, в 2008 году, на основании ордера, выданного местным судом по запросу США, в Таиланде был задержан россиянин Виктор Бут. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией.

В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.

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Россиянина арестовали в США за незаконный экспорт частей оружия

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Теги: сша, оружие, владимир кузнецов



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