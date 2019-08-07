Немецкий детектив готов обнародовать итоги своего расследования катастрофы рейса MH17

Немецкий детектив Йозеф Реш, проводивший расследование катастрофы рейса MH17 по частному заказу, требует принять собранные им материалы, улики и доказательства. Он уже обращался в прокуратуру Нидерландов, которую международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team (JIT) уполномочила вести уголовное преследование по этому делу. Следствие аргументы детектива не приняло, так что он готов в случае повторного отказа обнародовать свои данные. По словам Реша, у него есть данные о причинах трагедии, имена людей, ответственных за случившееся, а также американские спутниковые данные, проливающие свет на картину произошедшего, передает РИА Новости.

"Я сейчас еще раз напишу в JIT, вместе с моим адвокатом, это будет распространено на международном уровне, и посмотрим на реакцию. Я не могу заставить никого из JIT или откуда бы то ни было принять эти доказательства… Но можно предположить, что я тогда (если JIT не примет доказательства) также публично вместе с Малайзией, с Россией и любым государством, которое причастно к этому делу и захочет участвовать… Это будет обнародование, с любым государством, которое будет участвовать", - заявил Реш.

Реш заявил в интервью, что готов выступить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) свидетелем по искам родственников жертв крушения MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года, если такой процесс будет организован.