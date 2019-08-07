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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
железная дорога, железнодорожный путь, рельсы (2018) | Фото: Накануне.RU

В результате схода вагонов на Среднем Урале повреждено около километра путей

Транспортная прокуратура начала проверку после схода вагонов на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, вчера вечером на 1604 км перегона "Ревда - Ильмовка" Свердловской железной дороги произошел сход пяти порожних вагонов с частичным переворачиванием грузового поезда в составе 63 вагонов. Установлено, что поезд следовал по маршруту "Ярославль - Екатеринбург-Сортировочный".

Как уточнили в надзорном ведомстве, пострадавших нет, в результате схода повреждено около 1 км путей. Другие составы были направлены в объезд, сбоев в расписании пассажирских поездов не допущено.

Сейчас ведутся восстановительные работы, устанавливаются все причины происшествия.

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В результате схода вагонов на Среднем Урале повреждено около километра путей

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Теги: вагоны, сход, Средний Урал



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