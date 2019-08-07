На Сахалине восемь человек госпитализировали после ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком

На Сахалине рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.

ДТП произошло на автодороге "Южно-Сахалинск - Оха" у населенного пункта Тихая, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по региону.

В результате аварии восемь человек доставлены в больницу, всего пострадавших - 12. У них переломы, черепно-мозговые травмы и другие повреждения.

Прокуратура проводит проверку.

"В рамках проверки дается оценка соблюдению организацией-перевозчиком требований правил перевозки пассажиров и грузов, а также дорожным условиям на участке дорожно-транспортного происшествия", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Сахалина.

Всего в автобусе находился 21 пассажир.