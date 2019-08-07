29 Августа 2020
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Экономика В России Крым
Крым Симферополь (2014) | Фото: Накануне.RU

В симферопольском аэропорту пассажиропоток в июле вырос на 27%

В июле 2019 года пассажиропоток в аэропорту Симферополя вырос более чем на четверть.

По данным министерства курортов и туризма Крыма, за семь месяцев 2019 на полуостров приехали более 4 млн туристов, что на 11% больше, чем годом ранее. При этом значительная часть туристов выбирает воздушный транспорт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росавиации.

Итоги июля 2019 показывают, что международный аэропорт Симферополь обслужил более 873 тыс. пассажиров, что на 27 % превышает показатели июня 2019 года (686 тыс. пассажиров).

В аэропорту Симферополь в июле ежедневно обслуживали около 100 воздушных судов, на которых прибывали и вылетали гости и жители Крыма. Максимальное количество рейсов в аэропорту зафиксировано 29 июля, когда было совершено 216 взлетно-посадочных операций. Наибольший пик пассажиропотока достигнут 14 июля, в этот день аэропорт принял и отправил 31374 человек. В среднем в эти сутки самолеты взлетали или приземлялись в аэропорту Симферополь каждые 6,5 минут.

Общая положительная динамика роста пассажиропотока в аэропорту сохраняется. За семь месяцев 2019 года аэропорт принял и отправил более 2,8 млн пассажиров. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

 

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В симферопольском аэропорту пассажиропоток в июле вырос на 27%

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Теги: симферополь, аэропорт, рост пассажиропотока, крым



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