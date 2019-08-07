В Пермском крае ураган привел к жертвам: на людей рухнули деревья и рекламные вывески

В двух городах Прикамья трое человек пострадали во время мощного урагана, который прокатился вчера по территории региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В Перми на ул. Чердынская на двух женщин рухнула рекламная вывеска. От госпитализации женщины отказались. В Чайковском дерево упало на движущийся автомобиль по ул. Вокзальная. Травмы получил водитель. От госпитализации отказался.

Как уточняют в МЧС, состояние всех пострадавших удовлетворительное.

Напомним, 1 августа глава Перми Дмитрий Самойлов ввел в городе режим повышенной готовности. Под особый контроль взяты начатые дорожные работы и отслеживание состояния склона на Северной дамбе, мостов, эстакад, строительные работы на набережной.

Также режим "Повышенная готовность" введен в Березниках, Губахе, Кизеле, Кудымкаре, Чайковском, Гаинском, Чусовском, Еловском, Ильинском, Сивинском, Кудымкарском, Кишертском, Очерском, Верещагинском, Октябрьском, Уинском, Юсьвенском, Частинском и Добрянском районах.

Синоптики отмечают, что август может стать самым холодным за последние 17 лет, а потепление может прийти только в конце месяца. Также метеорологи не исключают, что из-за сильных дождей в Пермском крае может начаться новая волна паводков. В Нытвенском районе введен режим ЧС из-за переувлажнения почвы.