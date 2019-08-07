Из-за паводков жителям Бурятии предложили сдать личное оружие

Росгвардия в Бурятии предложила местным жителям временно сдать на хранение личное оружие в связи с паводком.

Владельцы могут обратиться в подразделения полиции по месту регистрации для подачи заявления на временное хранение оружия, заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что это предлагается сделать, чтобы не потерять оружие.

В республике, несмотря на спад уровня воды в реках, подтоплены десятки домов. Отрезанными остаются два села, сообщает Regnum.

5 августа МЧС прогнозировало, что при наихудшем сценарии, низменные районы столицы республики могут быть подтоплены в течении двух суток. Но 6 августа уровень воды в реке Селенга в районе Улан-Удэ начал падать.

Сообщалось, что 1 августа глава Бурятии Алексей Цыденов с руководителями профильных министерств и ведомств совершил облет Закаменского и Джидинского районов, оказавшихся в зоне подтопления из-за паводков.

В тот же день прорвало дамбу в поселке Джида, у части домов были фактически подтоплены огороды и первые этажи.

Напомним, в регионах Сибири и на Дальнем Востоке складывается критическая паводковая ситуация. На данный момент особенно тяжелая ситуация в Амурской области. Размер ущерба уже превысил 500 млн рублей.