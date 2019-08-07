29 Августа 2020
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Стоп-ГОК митинг Челябинск (2016) | Фото: Накануне.RU

В соцсети "ВКонтакте" заблокировали группу "Стоп-ГОК"

В Челябинске заблокировали группу "Стоп-ГОК" в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня ночью была заблокирована наша группа СТОП-ГОКА. Эта ситуация была ожидаема, иначе просто не могло быть. Пока разбираемся с восстановлением доступа к группе, новости и информацию смотрите в нашей группе в фейсбуке", - написал лидер движения Василий Московец.

Активисты движения "Стоп-ГОК" выступают против строительства Томинского ГОКа - проекта Русской медной компании. Недавно активисты заявили о незаконном строительстве в районе Полетаево водовода для, предположительно, нужд Томинского ГОК.

Напомним, ранее подвергались блокировкам тысячные группы архангельских активистов, выступающих против строительства полигонов для московского мусора.

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В соцсети "ВКонтакте" заблокировали группу "Стоп-ГОК"

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Теги: Стоп-ГОК, Томинский ГОК, ВК, соцсеть,



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