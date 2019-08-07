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Происшествия Пермский край
Березниковский содовый завод, БЗС (2018) | Фото: www.bsz.ru

Березниковский содовый завод затопил одну из улиц и почву аммиачным рассолом

В работе Березниковского содового завода нашли нарушения экологического законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Во время ремонтных работ технической ёмкости цеха № 1, предназначенной для хранения аммиачного рассола, разлилась смесь рассола и ливнёвых сточных вод. С территории производственной площадки предприятия жидкость перелилась на проезжую часть улицы Новосодовая Березников и попала в почву. После разлива работники предприятия решили с помощью воды из пожарной машины очистить "испачканную" территорию завода. В итоге и объём сточных вод, и площадь загрязнённой почвы вросли.

Анализ проб почвы показали превышение контрольной пробы азота нитратного в 3,2 раза. Руководству завода внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, нарушения законодательства устранены. Материалы проверки направлены в Управление Росприроднадзора по Пермскому краю для решения вопроса о привлечении виновных к административной ответственности. Пока они находятся на рассмотрении.

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Березниковский содовый завод затопил одну из улиц и почву аммиачным рассолом

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Теги: аммиачный рассол, загрязнение плочвы



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