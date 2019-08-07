В пермском зоопарке белый медведь застрял в бочке

В пермском зоопарке спасли белого медведя Сэрику, который застрял в бочке, сообщили Накануне.RU в пресс-центре зверинца.

В вольер медведей положили две половинки пластмассовой бочки. Один из мишек взял с собой в бассейн одну из них и во время игры надел её на себя, а снять не смог. Вскоре рабочие по уходу заметили новый "наряд" белого медведя.

Животное перегнали в малый вольер, в котором с помощью железной палки с загнутым в виде крюка концом подцепили бочку, и мишка, пятясь назад, вылез из нее.