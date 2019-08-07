Дело бывшего главреда портала "Чиновник.ру" рассмотрит Сургутский городской суд

В Сургутский городской суд поступило уголовное дело бывшего главного редактора портала "Чиновник.ру" Элуарда Шмонина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, среди преступлений, вменяемых Шмонину, - "Клевета с использованием должностного положения", "Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере", "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Учитывая, что вымогательство в особо крупном размере в уголовном кодексе РФ считается особо тяжким преступлением, обвиняемому может грозить наказание от 7 до 15 лет реального лишения свободы со штрафом.



Портал "Чиновник.ру" славился в Югре своей скандальностью. Его авторы зачастую под видом фактов публиковали собственные выдумки и домыслы, в которых оскорбляли и унижали достоинство известных в регионе бизнесменов и политиков. Позже пострадавшим предлагали оплатить внушительной суммой снятие таких публикаций. Тех, кто отказывался, продолжали "додавливать" публикациями. После совместной операции МВД и ФСБ в 2017 г. портал был закрыт, а Шмонин и некоторые его соратники стали фигурантами уголовных дел.

Уголовное дело Шмонина поступило в городской суд экономической столицы Югры. Его будет рассматривать Алексей Усынин. Дата первого заседания пока не назначена.