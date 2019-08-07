В дом Михаила Круга в Твери привезли подозреваемого в убийстве шансонье

Правоохранительные органы 6 августа провели следственный эксперимент в доме убитого в 2002 году исполнителя Михаила Круга.

Об этом сообщило издание Tverigrad.ru со ссылкой на сестру певца Ольгу Медведеву.

Для проведения следственного эксперимента потребовалось оцепить всю прилегающую к дому территорию, был задействован ОМОН.

Медведева рассказала, что в автозаке привезли человека в наручниках, из окна она не смогла его разглядеть достаточно подробно. Но, по словам женщины, раньше она его не видела. Что происходило в доме, Медведева сообщить не смогла, так как не выходила из комнаты.

Михаил Круг был убит в его собственном доме в Твери 1 июля 2002 года. Нападавших было двое.

Согласно одной из версий, к убийству Круга причастен член банды "Тверские волки", который отбывает пожизненный срок, напоминает Regnum.

Следователи заявляли, что продолжается работа по выявлению всех преступлений, совершенных участниками так называемой "банды волков", трое из которых осуждены пожизненно.

Кроме того, несколько лет назад в СМИ появились сведения о том, что Ирина Круг - вдова Михаила Круга - по фотографии опознала Дмитрия Веселова как убийцу своего мужа.

В результате расследования останки Дмитрия Веселова были обнаружены 10 августа 2012 года в Кимрском районе Тверской области.