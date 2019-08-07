В Пентагоне заявили о возрождении власти боевиков в Сирии

В Пентагоне заявили, что формирования запрещенной в России экстремистской организации ИГИЛ возрождаются в Сирии.

Об этом говорится в специальном докладе о ходе операции "Непоколебимая решимость", который составил генеральный инспектор американского военного ведомства Гленн Файн. Утверждается, что власть боевиков была утеряна на территории Сирии, но террористы работают над ее возобновлением в этой стране и ведением повстанческой деятельности в Ираке.

Как особо отмечается в докладе, к "ухудшению ситуации" в данных государствах привело "сокращение присутствия американской армии". По мнению Файна, сейчас коалиция не обладает возможностями для отпора возрождающимся формированиям боевиков, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно Генштаб вооруженных сил России обвинил США в разграблении нефтяных объектов Сирии.