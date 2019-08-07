Скончалась светская дама и fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

Во время заграничного отдыха скончалась 62-летняя Алла Вербер – светская дама, fashion-директор ЦУМа, вице-президент компании Mercury.

Пока поступают противоречивые данные о том, что стало причиной смерти Вербер. По данным одних светских персонажей она долго болела, по другим – осложнение развилось мгновенно, буквально накануне Алла была в хорошем самочувствии.

Так, знакомый Вербер, главный редактор Fashionograph Олег Шаран рассказал: "После ужина случился анафилактический шок, далее сепсис, отказ органов, и на фоне этого случился инфаркт".

Ранее смерть Вербер на 62-м году жизни подтвердили РБК в пресс-службе ЦУМа. "Это большая потеря для всех нас. Она навсегда останется неотъемлемой частью семьи Mercury и ЦУМа", — говорится в заявлении универмага.

Алла Вербер была вице-президентом группы компаний Mercury, которая с начала 2000-х годов управляет ЦУМом в Москве и ДЛТ в Петербурге.