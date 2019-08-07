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Происшествия В России За рубежом
Алла Вербер (2019) | Фото:instagram.com/verberalla

Скончалась светская дама и fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

Во время заграничного отдыха скончалась 62-летняя Алла Вербер – светская дама, fashion-директор ЦУМа, вице-президент компании Mercury.

Пока поступают противоречивые данные о том, что стало причиной смерти Вербер. По данным одних светских персонажей она долго болела, по другим – осложнение развилось мгновенно, буквально накануне Алла была в хорошем самочувствии.

Так, знакомый Вербер, главный редактор Fashionograph Олег Шаран рассказал: "После ужина случился анафилактический шок, далее сепсис, отказ органов, и на фоне этого случился инфаркт".

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Ранее смерть Вербер на 62-м году жизни подтвердили РБК в пресс-службе ЦУМа. "Это большая потеря для всех нас. Она навсегда останется неотъемлемой частью семьи Mercury и ЦУМа", — говорится в заявлении универмага.

Алла Вербер была вице-президентом группы компаний Mercury, которая с начала 2000-х годов управляет ЦУМом в Москве и ДЛТ в Петербурге.

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Скончалась светская дама и fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

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Теги: алла верберг, причина смерти, цум



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Развитие сюжета:

Ранее 10.08.2019 12:46 Мск Fashion-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась от менингококковой инфекции

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