Глава Boeing лично испытывает 737 MAX с обновленным программным обеспечением

Глава Boeing Деннис Мюленбург заявил, что корпорация провела уже почти 500 испытательных полетов на 737 MAX с обновленным программным обеспечением. Он надеется, что это поможет вернуть доверие к данному типу самолетов.

"Мы знаем, что доверие было подорвано за последние несколько месяцев, и мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить его в будущем", - заявил CEO американской авиастроительной корпорации на конференции Global Business Travel Association в Чикаго. Он вновь отметил, что компания сосредоточилась на обновлении программного обеспечения, чтобы сделать Boeing 737 MAX максимально безопасным.

Мюленбург рассказал, что он лично был в двух испытательных полетах, и что сотрудники Boeing хотят следовать его примеру.

Компания несет большие убытки, измеряемые миллиардами долларов, из-за простоя как уже выпущенных самолетов, так и тех, что предполагалось отдавать заказчикам на протяжении этого года. Авиационные власти по всему миру "приземлили" 737 MAX весной – после двух катастроф, унесших жизни почти 350 человек. Предположительно, причиной катастроф стал дефект в программном обеспечении самолета.

Мюленбург заявил, что компания собирается представить самолет для испытаний в Федеральное агентство воздушного транспорта США в сентябре, и надеется, что самолеты вернут к полетам уже в начале четвертого квартала этого года.