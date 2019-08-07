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Наука и техника За рубежом
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

Глава Boeing лично испытывает 737 MAX с обновленным программным обеспечением

Глава Boeing Деннис Мюленбург заявил, что корпорация провела уже почти 500 испытательных полетов на 737 MAX с обновленным программным обеспечением. Он надеется, что это поможет вернуть доверие к данному типу самолетов.

"Мы знаем, что доверие было подорвано за последние несколько месяцев, и мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить его в будущем", - заявил CEO американской авиастроительной корпорации на конференции Global Business Travel Association в Чикаго. Он вновь отметил, что компания сосредоточилась на обновлении программного обеспечения, чтобы сделать Boeing 737 MAX максимально безопасным.

Мюленбург рассказал, что он лично был в двух испытательных полетах, и что сотрудники Boeing хотят следовать его примеру.

Компания несет большие убытки, измеряемые миллиардами долларов, из-за простоя как уже выпущенных самолетов, так и тех, что предполагалось отдавать заказчикам на протяжении этого года. Авиационные власти по всему миру "приземлили" 737 MAX весной – после двух катастроф, унесших жизни почти 350 человек. Предположительно, причиной катастроф стал дефект в программном обеспечении самолета.

Мюленбург заявил, что компания собирается представить самолет для испытаний в Федеральное агентство воздушного транспорта США в сентябре, и надеется, что самолеты вернут к полетам уже в начале четвертого квартала этого года.

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Глава Boeing лично испытывает 737 MAX с обновленным программным обеспечением

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Теги: деннис мюленбург, boeing 737 max, испытания, программное обеспечение



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