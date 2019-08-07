Мединский устроил Тарантино экскурсию в Музей Кремля

Российский министр культуры Владимир Мединский встретился с голливудским режиссером Квентином Тарантино.

Чиновник показал ему Кремль. Тарантино приехал в Москву, чтобы лично представить свой последний фильм "Однажды... в Голливуде", премьера которого состоится 7 августа.

Мединский показал Тарантино внутреннюю территорию Кремля, знаменитые памятники искусства Царь-колокол и Царь-пушку, после чего провел знаменитого кинематографиста в Большой Кремлевский дворец, показывая убранство Георгиевского зала, сообщает РИА "Новости".

Ранее Тарантино заявил, что хочет завершить карьеру. В преддверии премьеры своего нового фильма "Однажды в Голливуде" он отметил, что "отдал кинематографу все, что только мог" и размышляет над тем, чтобы покинуть режиссерское кресло.

Данное заявление удивило зрителей. Любители кино были уверены, что режиссер собирается снять 10 фильмов, о чем говорил ранее, тогда как "Однажды в Голливуде" является только девятой его картиной. Напомним, недавно в Сети появились необычные постеры к ленте "Однажды в Голливуде": в виде афиш к фильмам 60-х годов.