Новые стелы установят на въезде в Екатеринбург

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении открытого конкурса на разработку дизайн-проекта стел, которые появятся на въездах в город.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, новые монументы будут установлены на территориях, прилегающих к Кольцовскому, Серовскому трактам и дублеру Сибирского. Кроме того, принято решение реконструировать уже существующие конструкции на Новомосковском и Челябинском трактах.

Как говорится в техническом задании, дизайн стел "должен формировать пространственную скульптурную композицию, которая отражает культурно-исторические особенности города Екатеринбурга". Как считает главный архитектор города Андрей Молоков, появление новых знаковых объектов укрепит позитивный имидж Екатеринбурга и его восприятие всеми прибывающими в Екатеринбург.

Победителя и призёров конкурса жюри объявит 15 ноября текущего года.