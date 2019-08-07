29 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

Двум жителям Екатеринбурга вынесли приговор за похищение и смерть человека

В Екатеринбурге вынесен приговор двум мужчинам, которые проходили по уголовному делу о похищении и причинении тяжкого вреда здоровью человека, что повлекло его смерть.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в октябре 2018 года злоумышленники возле здания кафе по улице Ленина избили пострадавшего и решили похитить его. Нападавшие ошибочно подумали, что мужчина имеет отношение к ранее произошедшему у них конфликту с группой молодых людей. Чтобы поквитаться, подсудимые отвезли потерпевшего в автомобиле в лес в районе 44 квартала в городе Берёзовском и избили. После этого пострадавшего переместили в один из автосервисов Екатеринбурга, где продолжили его избивать до тех пор, пока потерпевший не скончался от полученных травм.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники замотали тело потерпевшего в одеяло и сбросили в заболоченное озеро у Березовских песков.

На суде подсудимые частично признали свою вину. Орджоникидзевский суд приговорил одного из убийц к 12 годам в колонии строгого режима, а другого - к 14 годам в исправительной колонии особого режима.

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Двум жителям Екатеринбурга вынесли приговор за похищение и смерть человека

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Теги: похищение, избиение, Екатеринбург



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