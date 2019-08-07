В МВФ рассказали, как санкции и цены на нефть влияют на экономику РФ

29 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

В МВФ рассказали, как санкции и цены на нефть влияют на экономику РФ

Ежегодный отрицательный эффект западных ограничительных мер на экономику России составил в среднем 0,2 процентных пункта.

Об этом говорится в докладе экспертов Международного валютного фонда. Падение цен на нефть снижает развитие экономики страны в среднем на 0,65% в год. Наименьшее влияние на рост ВВП оказали жесткая бюджeтная политика - минус 0,1 процентного пункта, а также сдерживающая денежно-крeдитная политика России - минус 0,2 процентного пункта.

В общей сложности все вышеперечисленные пункты отняли около 1,2 процентного пункта от ежегодного роста российской экономики, сообщает РБК.

Еврокомиссия понизила прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,5%.

Как говорят в организации, пересмотр прогноза связан с ухудшением темпов роста экономики во всём мире, в том числе и в России. Ранее аналитики Еврокомиссии ожидали рост ВВП РФ в 2019 году в 1,6%.

В то же время ЕК снизила цифры ожидаемого роста экономики в ЕС и зоне евро. Так, экономика еврозоны вырастет в 2019 году на 1,2% против осенних 1,9% и на 1,5% в 2020 году вместо ожидавшихся ранее 1,7%, сообщает news.ru.

Напомним, в сентябре 2018 года премьер Дмитрий Медведев предрек россиянам "непростой" шестилетний цикл в экономике. По прогнозам кабмина, экономический рост в 2019 году замедлится, однако в перспективе он должен ускориться и обогнать общемировой.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В МВФ рассказали, как санкции и цены на нефть влияют на экономику РФ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: МВФ, санкции, экономика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети