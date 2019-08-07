В МВФ рассказали, как санкции и цены на нефть влияют на экономику РФ

Ежегодный отрицательный эффект западных ограничительных мер на экономику России составил в среднем 0,2 процентных пункта.

Об этом говорится в докладе экспертов Международного валютного фонда. Падение цен на нефть снижает развитие экономики страны в среднем на 0,65% в год. Наименьшее влияние на рост ВВП оказали жесткая бюджeтная политика - минус 0,1 процентного пункта, а также сдерживающая денежно-крeдитная политика России - минус 0,2 процентного пункта.

В общей сложности все вышеперечисленные пункты отняли около 1,2 процентного пункта от ежегодного роста российской экономики, сообщает РБК.

Еврокомиссия понизила прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,5%.

Как говорят в организации, пересмотр прогноза связан с ухудшением темпов роста экономики во всём мире, в том числе и в России. Ранее аналитики Еврокомиссии ожидали рост ВВП РФ в 2019 году в 1,6%.

В то же время ЕК снизила цифры ожидаемого роста экономики в ЕС и зоне евро. Так, экономика еврозоны вырастет в 2019 году на 1,2% против осенних 1,9% и на 1,5% в 2020 году вместо ожидавшихся ранее 1,7%, сообщает news.ru.

Напомним, в сентябре 2018 года премьер Дмитрий Медведев предрек россиянам "непростой" шестилетний цикл в экономике. По прогнозам кабмина, экономический рост в 2019 году замедлится, однако в перспективе он должен ускориться и обогнать общемировой.