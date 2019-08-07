29 Августа 2020
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Общество В России
Симферопольсельмаш (2019) | Фото: Накануне.RU

Эксперты сообщили о дефиците рабочей силы в России

С начала текущего года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы.

Как говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и госслужбы, по итогам первого квартала численность экономически активного населения сократилась на 800 тыс. человек, по сравнению с аналогичным промежутком прошлого года. При этом за весь прошлый год этот показатель снизился всего на 100 тыс. человек.

Снижение численности рабочей силы наблюдается с 2016 года. В настоящее время она составляет 75 млн человек.

Как считают эксперты, ситуация неблагоприятна из-за демографической обстановки и снижения экономической активности людей старшего возраста, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, в России к 2030 году могут остаться без работы 15 млн жителей страны. По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олега Шеина, исчезновение в РФ профессий, не требующих квалификации, например, продавцов, охранников и водителей, связано с наступлением промышленной революции, которая отмечается тем, что люди начинают относиться к работе не как к необходимости, а как к творчеству.

Как считает депутат, востребованными останутся профессии, которые подразумевают сопереживание и эмпатию. "Или, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний, например, образование или медицина", - отметил Шеин.

Он подчеркнул, что люди, занятые в сфере услуг, будут уже не нужны. Уже сегодня в магазинах вместо продавцов ставят аппараты, напомнил депутат.

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Эксперты сообщили о дефиците рабочей силы в России

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Теги: рабочая сила, демография, работа



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