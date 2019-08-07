29 Августа 2020
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Общество В России
Артемий Лебедев (2019) | Фото:youtube.com

Артемий Лебедев заявил, что уехал из России

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев заявил, что покинул страну и сейчас находится в Европе.

Как сообщается на его YouTube-канале, ситуация в России вызывает большое беспокойство. "Есть даже большой шанс, что я не смогу туда больше вернуться. То, что там происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным", — сказал дизайнер, отметив, что если "допустить к власти молодых, талантливых и умных людей, наша страна могла бы расцвести". "Вместо этого мы имеем чудовищную войну в Сирии — страшную мясорубку, гонку вооружений, мы поссорились со всем миром", — добавил Лебедев.

Как сообщают "Известия", 27 июля в Москве, до начала несогласованной акции протеста, был задержан дизайнер "Студии Артемия Лебедева" Константин Коновалов. 2 августа против него завели дело за "нарушение порядка организации и проведения митинга".

Напомним, в апреле 2019 года Артемий Лебедев запустил шоу на YouTube – матерный обзор новостей. Дизайнер с выкрашенным в цвет зеленки чубом комментирует новости минувшей недели (а то и двух), подменяя остроумие и иронию матом.

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Артемий Лебедев заявил, что уехал из России

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Теги: Артемий Лебедев, дизайнер



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