Артемий Лебедев заявил, что уехал из России

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев заявил, что покинул страну и сейчас находится в Европе.

Как сообщается на его YouTube-канале, ситуация в России вызывает большое беспокойство. "Есть даже большой шанс, что я не смогу туда больше вернуться. То, что там происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным", — сказал дизайнер, отметив, что если "допустить к власти молодых, талантливых и умных людей, наша страна могла бы расцвести". "Вместо этого мы имеем чудовищную войну в Сирии — страшную мясорубку, гонку вооружений, мы поссорились со всем миром", — добавил Лебедев.

Как сообщают "Известия", 27 июля в Москве, до начала несогласованной акции протеста, был задержан дизайнер "Студии Артемия Лебедева" Константин Коновалов. 2 августа против него завели дело за "нарушение порядка организации и проведения митинга".

Напомним, в апреле 2019 года Артемий Лебедев запустил шоу на YouTube – матерный обзор новостей. Дизайнер с выкрашенным в цвет зеленки чубом комментирует новости минувшей недели (а то и двух), подменяя остроумие и иронию матом.