В S&P рассказали, как новые санкции повлияют на Россию

Новые ограничительные меры со стороны американских властей в отношении российского госдолга не будут иметь немедленного влияния на кредитный рейтинг России.

Как считают в рейтинговом агентстве S&P Global, санкции включают запрет банкам США покупать на первичном рынке суверенных российских облигаций, номинированных не в рублях, и предоставлять нерублевое финансирования РФ.

Как считают аналитики, стабильный прогноз по российским суверенным рейтингам уже включает сценарий, что дополнительные санкции будут направлены против первичного рынка суверенного долга.

Как отмечает S&P, хотя санкции Вашингтона и направлены против суверенного долга Москвы, эти новые ограничения "больше лают, чем кусают", сообщает Lenta.ru.

30 июля Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса, демократ Элиот Энгел и старший республиканец в этом комитете Майкл Маккол призвали главу Белого дома ввести второй пакет санкций в отношении России в связи с "делом Скрипалей".

2 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Санкции включают запрет американским банкам на участие в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и на кредитование российского правительства не в рублях, а также дополнительные ограничения по лицензированию в рамках списка товаров и технологий Министерства торговли", - говорится в заявлении.

Кроме того, Вашингтон будет выступать против выдачи любого кредита или финансовой помощи России международными финансовыми организациями, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа 2018 года.