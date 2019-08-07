Audi отзывает свои автомобили в России

Автопроизводитель Audi отзывает в России 6 тыс. 679 автомобилей марки Audi Q5, которые были проданы в 2017-2019 годах.

Как сообщили Накануне.RU в Росстандарте, это связано с возможными проблемами с фиксатором на подкрылке. В результате крепление накладки колёсной арки может ослабнуть, и в худшем случае накладка может отсоединиться от автомобиля.

Также принято решение об отзыве еще трех машины Audi Q5, проданых в 2019 году. У них могли неправильно установить одно из сварных соединений передней панели в области крепления подушки безопасности.

Отмечается, что ремонт будет выполнен бесплатно владельцев автомобилей.

Ранее "АвтоВАЗ" отозвал в России 933 автомобиля марки Lada XRAY. Отзыву подлежат автомобили, проданные с января 2019 года по сегодняшний день. Причиной добровольного отзыва компанией стало подозрение на повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.

Также недавно были отозваны 2055 автомобилей Porsche Panamera 970. Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера в результате проникновения в контрольный блок влаги. Подобные короткие замыкания могут привести к возникновению термических инцидентов, в том числе, в транспортных средствах, которые поставлены на стоянку.