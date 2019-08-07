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Политика Центральный ФО В России Москва
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

ЦИК скорее всего оставит жалобы московских оппозиционеров без движения

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 5 и 6 августа прошла серия заседаний рабочих групп по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов на выборах в Москве и Санкт-Петербурге. По московским кандидатам разбиралась глава ЦИК Элла Памфилова, по питерским – её заместитель Николай Булаев, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом и в том, и в другом случае решение функционеры ЦИКа пообещали огласить в ближайшее время, видимо, в большей части оно будет отрицательным для кандидатов, подавших жалобу. Например, вечером 6 августа Памфилова и её коллеги разбирались с подписями и отказом в регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Александра Руденко и Екатерины Игнатовой. "Кандидат в кандидаты" Игнатова, впрочем, отозвала собственную жалобу в ЦИК по неизвестным причинам, в целом на рабочей группе была принята рекомендация отклонить все поданные жалобы.

На заседании группы по жалобам питерских кандидатов на произвол в работе местных комиссий и массовый отказ в регистрации кандидатам происходило в принципе то же самое. Региональное отделение партии "Яблоко", а также кандидаты в депутаты внутригородского муниципального образования Светлановское жаловались на отказ в регистрации. Скорее всего, даже после рассмотрения вопроса в ЦИКе решение об отказе не будет пересмотрено.

Ранее мы рассказывали о намерении 45 кандидатов от КПРФ на выборах в Московскую городскую думу 7 августа провести "встречу с избирателями" и призвать чиновников проводить честные выборы.

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ЦИК скорее всего оставит жалобы московских оппозиционеров без движения

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Теги: Элла Памфилова, Николай Булаев, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Александр Руденко, Екатерина Игнатова, ЦИК, регистрация, жалобы



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