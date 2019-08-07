Депутаты предложили расследовать вмешательство в выборы в России

Глава партии "Справедливой России" Сергей Миронов предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину созвать внеочередное заседание совета, на котором будет обсуждаться создание рабочей группы по расследованию возможного вмешательствах в выборы в РФ извне, сообщили Накануне.RU в "СР".

"…Для участников и организаторов несанкционированного митинга в Москве 3 августа были, скажем так, каналы поддержки и организации со стороны тех или иных иностранных государств, мы считаем, что это недопустимо", - заявил политик.

Как отметил Миронов, в рабочую группу должны войти представители всех четырёх фракций Госдумы, сообщает РИА "Новости".

Напомним, официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее заявила, что дипломатические сотрудники и государственные СМИ нарушили правила в связи с освещением несанкционированных акций в Москве.

Как отметила представитель МИДа, американское посольство в России "активнейшим образом" было вовлечено в несанкционированные акции, которые состоялись 3 августа в Москве. Претензии к германской стороне Захарова связала с публикацией телеканалом Deutsche Welle призыва к москвичам выходить на акцию протеста.

Ранее сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии. После массовых беспорядков на протестной акции 27 июля "оппозиционеры" начали усиленно распространять информацию о якобы незаконной деятельности правоохранителей по разгону митинга. При этом упуская тот факт, что выход на несанкционированное мероприятие является нарушением закона.