Депутаты предложили расследовать вмешательство в выборы в России

29 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

Депутаты предложили расследовать вмешательство в выборы в России

Глава партии "Справедливой России" Сергей Миронов предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину созвать внеочередное заседание совета, на котором будет обсуждаться создание рабочей группы по расследованию возможного вмешательствах в выборы в РФ извне, сообщили Накануне.RU в "СР".

"…Для участников и организаторов несанкционированного митинга в Москве 3 августа были, скажем так, каналы поддержки и организации со стороны тех или иных иностранных государств, мы считаем, что это недопустимо", - заявил политик.

Как отметил Миронов, в рабочую группу должны войти представители всех четырёх фракций Госдумы, сообщает РИА "Новости".

Напомним, официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее заявила, что дипломатические сотрудники и государственные СМИ нарушили правила в связи с освещением несанкционированных акций в Москве.

Как отметила представитель МИДа, американское посольство в России "активнейшим образом" было вовлечено в несанкционированные акции, которые состоялись 3 августа в Москве. Претензии к германской стороне Захарова связала с публикацией телеканалом Deutsche Welle призыва к москвичам выходить на акцию протеста.

Ранее сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии. После массовых беспорядков на протестной акции 27 июля "оппозиционеры" начали усиленно распространять информацию о якобы незаконной деятельности правоохранителей по разгону митинга. При этом упуская тот факт, что выход на несанкционированное мероприятие является нарушением закона.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты предложили расследовать вмешательство в выборы в России

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Госдума, депутаты, протесты, выборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 07.11.2019 11:36 Мск СМИ: Глава Deutsche Welle приехал в Москву на неофициальную встречу с депутатами
Ранее 01.11.2019 06:38 Мск Госдума может потратить 3,7 млн рублей на анализ опыта борьбы с иностранным вмешательством
Ранее 10.09.2019 14:03 Мск Госдума нашла подтверждение фактов иностранного вмешательства в выборы в России
Ранее 19.08.2019 14:40 Мск Госдума создала комиссию для расследования вмешательства в выборы других государств
Ранее 12.08.2019 15:10 Мск Совет Думы экстренно соберется 19 августа для обсуждения иностранного вмешательства в дела России
Ранее 09.08.2019 12:07 Мск Советник американского посольства вызван в МИД после митинга 3 августа
Ранее 07.08.2019 16:25 Мск Зюганов: Оппозиции "отвалили" миллиард рублей на разжигание протестов в Москве

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.08.2019 00:10 Мск Берлин ответил на обвинения Москвы во вмешательстве

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети