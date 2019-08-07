Хабаровский губернатор: сертификат на палатки в сгоревшем лагере не соответствует действительности

В правительстве Хабаровского края продолжается внутренняя поверка, которая была инициирована после пожара в палаточном лагере на территории туристического комплекса "Холдоми", в результате чего погибли четыре ребёнка.

Как сообщил глава региона Сергей Фургал, у него есть много вопросов к подчиненным и собственникам сгоревшего детского лагеря, а по итогам проверки он намерен принять кадровые решения.

"Первые выводы уже есть. Но я дождусь решения Следственного комитета. И только после этого будем привлекать к ответственности", - сказал Фургал. По его словам, палатки были установлены "в большом количестве без согласования". "Тот сертификат, который мне показывали, не соответствует действительности. И, наконец, кому пришла в голову идея выдавать пожароопасные приборы в палатки", - сказал губернатор, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, прокуратура края выявила множество нарушений в "Холдоми". Заместитель прокурора Хабаровского края Слава Когай заявил об очень серьезных претензиях ко всем надзорным и контролирующим органам.

Напомним, по предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки.

Разбирательство с участием прокуроров грозит, в первую очередь, региональному Минобразования, которое не контролировало организацию работы в лагере.

В результате пожара в палаточном лагере под Хабаровском погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело. СКР 23 июля сообщил о задержании директора лагеря Максима Кузнецова и учредителя ООО "Экстрим Сервис" Виталия Бурлакова.