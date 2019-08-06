Зеленский требует возобновить переговоры лидеров стран "нормандской четверки"

Украинский президент Владимир Зеленский хочет встретиться с лидерами России, Германии и Франции, чтобы в "нормандском формате" обсудить ситуацию на Донбассе, об этом сам Зеленский написал в Facebook.

Он отметил, что встретиться нужно как можно скорее.

"Я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", - написал Зеленский.

Такое заявление президент Украины сделал после гибели четырех сотрудников ВСУ на Донбассе.