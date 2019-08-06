Посол США в России Джон Хантсман уходит в отставку

Американский посол в России Джон Хантсман уходит в отставку, соответствующее прошение он направил президенту США Дональду Трампу, об этом пишет издание The Hill.

В письме говорится, что Хантсман покидает пост 3 октября этого года.

Дипломат уверен, что за это время Белый дом сможет подобрать достойную кандидатуру преемника.

Ранее во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, который состоялся 31 июля, поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве. Напомним, в прошлом году у Хантсмана был обнаружен рак.