29 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
Джон Хантсман (2018) | Фото: Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Посол США в России Джон Хантсман уходит в отставку

Американский посол в России Джон Хантсман уходит в отставку, соответствующее прошение он направил президенту США Дональду Трампу, об этом пишет издание The Hill.

В письме говорится, что Хантсман покидает пост 3 октября этого года.

Дипломат уверен, что за это время Белый дом сможет подобрать достойную кандидатуру преемника.

Ранее во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, который состоялся 31 июля, поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве. Напомним, в прошлом году у Хантсмана был обнаружен рак.

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Посол США в России Джон Хантсман уходит в отставку

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Теги: Джон Хантсман, отставка, посол, США, Россия



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