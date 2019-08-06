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Происшествия Тюменская область
Ветеран в гробу Тюмень (2019) | Фото: vk.com/id224002725

СК проверит информацию о ветеране Великой Отечественной, которую положили в гроб в черном мешке

Следователи Тюмени проверят информацию о похоронах 91-летней женщины - ветерана Великой Отечественной войны, которую перед погребением положили в гроб в черном мешке.

Как ранее писало Накануне.RU, у ветерана не было родственников, она жила в пансионате для ветеранов войны и труда.

Женщину положили в мешок, так как сотрудники морга отказались ее бесплатно мыть и одевать.

"Организована доследственная проверка", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Тюменской области.

Ранее в областном департаменте социального развития сообщили, что по поручению заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента социального развития Ольги Кузнечевских по данному факту в пансионате пройдет служебное расследование.

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СК проверит информацию о ветеране Великой Отечественной, которую положили в гроб в черном мешке

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Теги: ветеран Великой Отечественной войны, похороны, мешок, гроб, СК, проверка



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