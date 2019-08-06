СК проверит информацию о ветеране Великой Отечественной, которую положили в гроб в черном мешке

Следователи Тюмени проверят информацию о похоронах 91-летней женщины - ветерана Великой Отечественной войны, которую перед погребением положили в гроб в черном мешке.

Как ранее писало Накануне.RU, у ветерана не было родственников, она жила в пансионате для ветеранов войны и труда.

Женщину положили в мешок, так как сотрудники морга отказались ее бесплатно мыть и одевать.

"Организована доследственная проверка", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Тюменской области.

Ранее в областном департаменте социального развития сообщили, что по поручению заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента социального развития Ольги Кузнечевских по данному факту в пансионате пройдет служебное расследование.