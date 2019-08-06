28 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Виктор Медведчук (2017) | Фото:

Украинский суд проверит, не призывал ли Медведчук в России свергнуть конституционный строй Украины

Шевченковский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу выступлений украинского политика Виктора Медведчука в России. Особый интерес суда вызывает пресс-конференция, которую Медведчук и Юрий Бойко дали 18 июля в Санкт-Петербурге.
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Видеозапись просмотрели в СБУ и заинтересовались, можно ли зацепиться за высказывания Медведчука, чтобы "пришить" ему какую-то статью уголовного кодекса. Поэтому суд обязал экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста определить, есть ли в словах Медведчука публичные призывы к "насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвата государственной власти, изменению границ территории или государственной границы Украины − совмещенные с разжиганием национальной или религиозной вражды".

Отметим, что каждый раз после визита Медведчука в Россию его обвиняют в "предательстве". Это делал, в частности, бывший президент Петр Порошенко во время предвыборной кампании. Однако и при новом президенте подобная травля не прекращается. Одной из целей кампании может быть попытка "выключить" Медведчука и его точку зрения из СМИ. Так, он открыто поддерживает автономию Донбасса и переговоры с ДНР и ЛНР.

Как сообщало Накануне.RU, новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко призвал ввести уголовную ответственность за любые переговоры с Россией без одобрения властей.

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Украинский суд проверит, не призывал ли Медведчук в России свергнуть конституционный строй Украины

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Теги: Украина, Виктор Медведчук



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