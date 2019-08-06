Глава Югры в Сургуте встретится с обманутыми дольщиками

28 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова, рабочая поездка в Нягань (2019) | Фото: admhmao.ru

Глава Югры в Сургуте встретится с обманутыми дольщиками

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время последней стратегической сессии по реализации национальных проектов в формате "Команда Югры" заявила, что цель работы окружных властей – "сделать так, чтобы каждый житель округа имел площадку, точку входа в каждый национальный проект". Чтобы оценить ход её достижения этого показателя на местах, глава региона начала серию поездок по округу, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Первыми в этом списке были Нягань и Октябрьский район. На этой неделе в графике губернатора – Берёзовский район и Сургут. Повестка формируется с учётом нескольких направлений: кроме помощи в реализации общественных инициатив в рамках нацпроектов глава региона реагирует на системные проблемы, о которых рассказывают жители.

Комарова анонсирует поездки в своём Instagram, где советуется с подписчиками, ждёт от них запроса, обратной связи по проблематике территорий. Например, визит в Берёзово посвящен, в том числе, решению проблем, связанных с паводком, а в Сургут – с проблемами дольщиков.

Частью рабочей программы губернатора в муниципалитетах станут интернет-конференции "Губернатор онлайн" – прямые эфиры с участием ответственных лиц, экспертов и общественности по вопросам здравоохранения, доступной среды, мерам социальной поддержки многодетных семей и другим.

Наталья Комарова, рабочая поездка в Нягань(2019)|Фото: admhmao.ru

Один из таких разговоров состоится в Сургуте 9 августа и будет посвящён благоустройству в рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда". Тема определена на основе предложений, поступивших в Instagram Комаровой.

"Наш округ участвует в 11 национальных проектах. В их состав входит 53 региональных проекта. Все наши решения должны быть направлены на интересы каждого югорчанина", – отмечала ранее Комарова.

Рабочие поездки губернатор совершает регулярно. Например, в 2012 г.проходили тематические встречи с различными группами югорчан, а в 2018 г. прошли 22 муниципальных стратегических сессии, в которых поучаствоавли 1,4 тыс. человек. На муниципальных, а также кустовых стратегических сессиях в Сургуте, Нижневартовске и Югорске прозвучало 3 тыс. предложений по 12 национальным проектам, из них 1,4 тыс.попали в итоговый протокол. Часть предложений включена в государственные и муниципальные программы. Поездки Комаровой по региону в августе-сентябре 2019 г. станут продолжением этих сессий.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Югры в Сургуте встретится с обманутыми дольщиками

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Наталья Комарова, поездки по ХМАО, дольщики



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 09.08.2019 16:00 Мск В центре Сургута могут появиться платные парковки

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.08.2019 14:45 Мск Глава Югры оценивает реализацию нацпроектов в муниципалитетах

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети