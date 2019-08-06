Глава Югры в Сургуте встретится с обманутыми дольщиками

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время последней стратегической сессии по реализации национальных проектов в формате "Команда Югры" заявила, что цель работы окружных властей – "сделать так, чтобы каждый житель округа имел площадку, точку входа в каждый национальный проект". Чтобы оценить ход её достижения этого показателя на местах, глава региона начала серию поездок по округу, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Первыми в этом списке были Нягань и Октябрьский район. На этой неделе в графике губернатора – Берёзовский район и Сургут. Повестка формируется с учётом нескольких направлений: кроме помощи в реализации общественных инициатив в рамках нацпроектов глава региона реагирует на системные проблемы, о которых рассказывают жители.

Комарова анонсирует поездки в своём Instagram, где советуется с подписчиками, ждёт от них запроса, обратной связи по проблематике территорий. Например, визит в Берёзово посвящен, в том числе, решению проблем, связанных с паводком, а в Сургут – с проблемами дольщиков.

Частью рабочей программы губернатора в муниципалитетах станут интернет-конференции "Губернатор онлайн" – прямые эфиры с участием ответственных лиц, экспертов и общественности по вопросам здравоохранения, доступной среды, мерам социальной поддержки многодетных семей и другим.

Один из таких разговоров состоится в Сургуте 9 августа и будет посвящён благоустройству в рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда". Тема определена на основе предложений, поступивших в Instagram Комаровой.

"Наш округ участвует в 11 национальных проектах. В их состав входит 53 региональных проекта. Все наши решения должны быть направлены на интересы каждого югорчанина", – отмечала ранее Комарова.

Рабочие поездки губернатор совершает регулярно. Например, в 2012 г.проходили тематические встречи с различными группами югорчан, а в 2018 г. прошли 22 муниципальных стратегических сессии, в которых поучаствоавли 1,4 тыс. человек. На муниципальных, а также кустовых стратегических сессиях в Сургуте, Нижневартовске и Югорске прозвучало 3 тыс. предложений по 12 национальным проектам, из них 1,4 тыс.попали в итоговый протокол. Часть предложений включена в государственные и муниципальные программы. Поездки Комаровой по региону в августе-сентябре 2019 г. станут продолжением этих сессий.