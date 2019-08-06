В Ачинске отменен режим ЧС – власти региона

В Ачинске отменен режим ЧС, введенный накануне из-за взрывов и пожара на складах боеприпасов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Красноярского края, военные сократили опасную зону до 7 км в радиусе от эпицентра взрывов в поселке Каменка.

"По решению оперативного краевого штаба зона возможного поражения сокращена от деревни Каменка до железнодорожного переезда. Таким образом, чрезвычайный режим, который распространялся на город Ачинск, отменен с 19.00 6 августа", - сообщили в пресс-службе.

Угрозы жизни и здоровью жителям Ачинска больше нет, горожане могут возвращаться в свои дома. В Ачинске оперативно запускаются общественный транспорт - автобусы и трамваи.

К эвакуационным пунктам в Ачинске будут направлены дополнительные автобусы для доставки людей по домам.

Из Красноярска направляют три электрички для возвращения ачинцев, принявших решение об эвакуации из города. К ачинскому железнодорожному вокзалу также будут доставлены дополнительные автобусы.

Напомним, ранее СКР сообщил об одном погибшем в результате ЧП в Ачинске. Еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По данным следствия, пожар произошел во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. В ходе тушения пожара начался "неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов", уточнили в СК.