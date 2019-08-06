"Не допустили хаоса": полицейских Екатеринбурга наградят за "разруливание" ситуации на "Иннопроме"

28 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
полиция, шлагбаум, кпп (2019) | Фото: Накануне.RU

"Не допустили хаоса": полицейских Екатеринбурга наградят за "разруливание" ситуации на "Иннопроме"

Сразу четыре сотрудника полка ДПС ГИБДД УМВД по Екатеринбургу за хорошую работу на "Иннопроме-2019" будут поощрены руководством к 100-летнему юбилею ГУ МВД России по Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых.
Читайте также:

По его данным, проведение глобальных мероприятий всегда сказывается повышенной нагрузкой и ответственностью на органы внутренних дел. Не стала исключением и X международная промышленная выставка "Иннопром", проходившая этим летом в Екатеринбурге совместно с Глобальным саммитом производства и индустриализации.

"Огромное количество людей, решивших посетить эти мероприятия на личных автомобилях, привело к тому, что возникли серьезные пробки на съезде с Кольцовского тракта. Дело едва не закончилось транспортным коллапсом, если бы не дорожные полицейские, на плечи которых легла вся нагрузка по регулировке многократно возросшего трафика. Офицеры МВД оперативно "разруливали" автомобильные заторы, указывали водителям без аккредитационных карт на возможные места для высадки пассажиров, грамотно организовывали разделения потоков "с аккредитацией" и "без аккредитации", не допускали хаоса", - отметил полковник Горелых.

мусорка, полицейский, ДПС(2019)|Фото: Накануне.RU

По его словам, во многом благодаря усилиям органов внутренних дел удалось избежать серьезных дорожно-транспортных происшествий и сберечь немало нервов гостям выставки, среди которых было множество иностранцев.

"Жители и гости столицы Среднего Урала выразили искренние слова благодарности инспекторам дорожно-патрульной службы за профессиональные и своевременные действия по ликвидации затруднений движения. Так, в обращении, пришедшем в адрес ГУ МВД по Свердловской области от Алексея Остапова, были особо подчеркнуты высокая оперативность решения возникающих задач, корректность и вежливость сотрудников ГИБДД. Прапорщикам полиции Олегу Немечкину и Дмитрию Верещагину, младшему лейтенанту полиции Андрею Щербинину будет объявлена благодарность, а со старшего лейтенанта полиции Дмитрия Санникова снимут ранее наложенное взыскание", - пояснил Валерий Горелых.

Лучших сотрудников гарнизона отметят на торжественном построении в честь 100-летия ГУ МВД области, которое состоится 8 августа на площади у "Черного тюльпана".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Не допустили хаоса": полицейских Екатеринбурга наградят за "разруливание" ситуации на "Иннопроме"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Иннопром, полиция, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети