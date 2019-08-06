"Не допустили хаоса": полицейских Екатеринбурга наградят за "разруливание" ситуации на "Иннопроме"

Сразу четыре сотрудника полка ДПС ГИБДД УМВД по Екатеринбургу за хорошую работу на "Иннопроме-2019" будут поощрены руководством к 100-летнему юбилею ГУ МВД России по Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых.

По его данным, проведение глобальных мероприятий всегда сказывается повышенной нагрузкой и ответственностью на органы внутренних дел. Не стала исключением и X международная промышленная выставка "Иннопром", проходившая этим летом в Екатеринбурге совместно с Глобальным саммитом производства и индустриализации.

"Огромное количество людей, решивших посетить эти мероприятия на личных автомобилях, привело к тому, что возникли серьезные пробки на съезде с Кольцовского тракта. Дело едва не закончилось транспортным коллапсом, если бы не дорожные полицейские, на плечи которых легла вся нагрузка по регулировке многократно возросшего трафика. Офицеры МВД оперативно "разруливали" автомобильные заторы, указывали водителям без аккредитационных карт на возможные места для высадки пассажиров, грамотно организовывали разделения потоков "с аккредитацией" и "без аккредитации", не допускали хаоса", - отметил полковник Горелых.

По его словам, во многом благодаря усилиям органов внутренних дел удалось избежать серьезных дорожно-транспортных происшествий и сберечь немало нервов гостям выставки, среди которых было множество иностранцев.

"Жители и гости столицы Среднего Урала выразили искренние слова благодарности инспекторам дорожно-патрульной службы за профессиональные и своевременные действия по ликвидации затруднений движения. Так, в обращении, пришедшем в адрес ГУ МВД по Свердловской области от Алексея Остапова, были особо подчеркнуты высокая оперативность решения возникающих задач, корректность и вежливость сотрудников ГИБДД. Прапорщикам полиции Олегу Немечкину и Дмитрию Верещагину, младшему лейтенанту полиции Андрею Щербинину будет объявлена благодарность, а со старшего лейтенанта полиции Дмитрия Санникова снимут ранее наложенное взыскание", - пояснил Валерий Горелых.

Лучших сотрудников гарнизона отметят на торжественном построении в честь 100-летия ГУ МВД области, которое состоится 8 августа на площади у "Черного тюльпана".