На Шиесе снова столкновения: двух экоактивистов увезли на скорой

На станции Шиес в Архангельской области произошли столкновения между активистами и охранниками, работающими на строительстве мусорного полигона для московских ТКО.

По сообщениям в соцсетях, сегодня в районе 9 утра "КамАЗ" с рабочими, охранниками и полицией выдвинулся в сторону поста "Костер" и остановился сразу после него.

Ранее он стоял у железнодорожного переезда в районе станции Шиес. Машину сопровождала охрана "Технопарка".

Охранники скопились в районе поста "Костер", произошла перепалка. Одному из активистов разбили камеру, другого ударили в затылок и уронили на печку.

Еще одного активиста охранник уронил в канаву и избивал. Оператора чуть не сбила "ГАЗель", полиция в это время просто стояла в стороне.

Двоих активистов по итогам столкновений увезли на скорой.

Напомним, в конце июля президент Владимир Путин поручил властям Москвы и Архангельской области учесть мнение жителей по поводу строительства полигона ТБО в Шиесе. После этого столкновения поутихли.

Ситуация с протестами жителей Архангельска и области против строительства полигона для приемки мусора и отходов из Москвы и Подмосковья развивается с осени прошлого года, особенно обострилась нынешней весной. В настоящее время несколько десятков активистов остаются непосредственно на станции Шиес и объявили бессрочную акцию протеста.