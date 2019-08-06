В Армении опровергают слух о приостановке полетов "Победы" в Гюмри

Армянские СМИ сообщают, что российский лоукостер "Победа" продолжит летать в Армению.

Ранее российские агентства со ссылкой на источники в авиакомпании и даже на официальных представителей сообщали, что на зимний сезон билеты на рейсы в Гюмри не продаются. Инсайдеры сообщили, мол, в аэропорте Гюмри постоянно недоливают топливо при заправках – несмотря на неоднократные жалобы.

Сайт Aysor.am со ссылкой на представителя компании "Победа " Вардана Алексаняна сообщает, что "недоразумение устранено".

Отвечая на вопрос, в чем заключалось недоразумение, Алексанян сказал, что это рабочий процесс, и всякое бывает: сейчас главное - положительное решение проблемы.

"Честно говоря, не знаком с подробностями о недоливе топлива. Это вообще другие услуги, но я скажу вам, что недоразумение устранено и стороны продолжат работать в нормальных отношениях", - сказал Алексанян.

На данный момент "Победа" выполняет 10 рейсов в неделю из Москвы в Гюмри (оттуда предлагается перевозка до Еревана), в зимнем сезоне было запланировано семь рейсов в неделю.