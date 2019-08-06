Арест экс-министра финансов Подмосковья, экстрадированного из Франции, продлили на полгода

28 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    кепки goorin brothers вот

Происшествия Центральный ФО В России
Алексей Кузнецов, бывший министр финансов правительства Московской области (2013) | Фото:mk.ru

Арест экс-министра финансов Подмосковья, экстрадированного из Франции, продлили на полгода

Бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, обвиняемому в хищении более 11 миллиардов рублей, продлили срок ареста еще на полгода.

Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

Сторона защиты просила прекратить уголовное преследование, поскольку Кузнецов уже семь лет находится под арестом, передает РИА Новости. Он содержался под стражей во Франции с июля 2013 года.

Напомним, Кузнецова экстрадировали из Франции в Россию в январе 2019 года. Бывшего министра следствие считает причастными к хищению в 2008 году имущества ОАО "Мособлтрансинвест" на сумму свыше 7 млрд рублей. Общий размер ущерба, причиненного бюджету Мособласти, оценивается более чем в 11 млрд рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Арест экс-министра финансов Подмосковья, экстрадированного из Франции, продлили на полгода

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: алексей кузнецов, арест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 16.12.2019 14:23 Мск 14 миллиардов – 14 лет: Суд вынес приговор экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.01.2019 19:58 Мск Экс-министр финансов Подмосковья, экстрадированный из Франции, не признал вину
Ранее 03.01.2019 15:17 Мск Из Франции экстрадировали экс-министра финансов правительства Подмосковья
Ранее 05.06.2014 16:29 Мск Суд Франции вновь рассмотрит вопрос о выдаче России Аблязова и Кузнецова

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети