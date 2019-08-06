Арест экс-министра финансов Подмосковья, экстрадированного из Франции, продлили на полгода

Бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, обвиняемому в хищении более 11 миллиардов рублей, продлили срок ареста еще на полгода.

Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

Сторона защиты просила прекратить уголовное преследование, поскольку Кузнецов уже семь лет находится под арестом, передает РИА Новости. Он содержался под стражей во Франции с июля 2013 года.

Напомним, Кузнецова экстрадировали из Франции в Россию в январе 2019 года. Бывшего министра следствие считает причастными к хищению в 2008 году имущества ОАО "Мособлтрансинвест" на сумму свыше 7 млрд рублей. Общий размер ущерба, причиненного бюджету Мособласти, оценивается более чем в 11 млрд рублей.