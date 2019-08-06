Киев намерен увеличить долю говорящих на мове до 75%

Кабинет министров Украины утвердил стратегию популяризации украинской мовы "Сильная мова - успешное государство". Она рассчитана до 2030 года.

Разработка очередного документа по навязыванию мовы обусловлена, как сообщают "Украинские новости", необходимостью повышать ее популярность и конкурентоспособность на Украине и в мире.

В результате реализации стратегии ожидается, что мова будет доминировать во всех сферах общественной жизни на территории Украины, в том числе в СМИ. Доля жителей страны, которые исключительно или преимущественно будут использовать мову, составит не менее 75%. В органах власти и армии она будет навязана тотально, а в целом не менее 80% жителей поверят в то, что мова - их родной язык.

До сих пор, даже по опросам, на мове общаются менее половины жителей. Если исходить из данных запросов в интернете, то русский язык доминирует безоговорочно. Отметим, что корень "мов" в самой мове означает разговорную речь, откуда следует, что мова является говором.

Напомним, в мае, перед своим уходом с поста президента, Петр Порошенко подписал закон о беспощадной украинизации, который фактически запрещает русский язык везде, кроме личного общения. Новый президент Владимир Зеленский пообещал, что по украинизации не будет "никаких компромиссов".