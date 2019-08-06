В Сибири к тушению пожаров привлекли более 30 самолетов и вертолетов местных авиакомпаний

Региональные базы авиалесоохраны в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии привлекли 33 самолета и вертолета, арендованных у местных авиакомпаний, к борьбе с лесными пожарами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФБУ "Авиалесоохрана", полеты этих самолетов "носят внетрассовый характер", то есть идет по меняющимся, оперативно проложенным маршрутам – "это позволяет оперативно реагировать на изменения лесопожарной обстановки".

В составе экипажей воздушных судов работают летчики-наблюдатели авиалесоохраны, выполняющие как штурманские задачи, так и лесоохранные.

В числе штурманских задач – прокладка внетрассовых навигационных маршрутов к местам обнаружения лесных пожаров, площадок для переброски сил и средств пожаротушения с кромки на кромку пожаров, доставки сил и средств с ликвидированных пожаров на действующие и на вновь обнаруженные.

Лесоохранные задачи - обнаружение лесных пожаров и прогнозирование скорости и направления их развития, исходя из условий погоды, типов лесной растительности, рельефа и других ландшафтных особенностей местности, обеспечение безопасности высадки парашютистов-пожарных и десантников-пожарных на неподготовленные из-за их нахождения в труднодоступных лесных районах площадки, координация с воздуха работы наземной группировки сил и средств пожаротушения.

Также на тушении лесных пожаров задействована авиация МЧС России и Минобороны России.

Численность наземной группировки, привлеченной сегодня на тушение лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Бурятия превышает 3 тыс. человек. Работает более 300 единиц наземной техники, в том числе бульдозерной и тракторной.