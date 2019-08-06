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Экономика Свердловская область
квитанции, счета, ЖКХ, ЖКУ (2018) | Фото: EADaily

На компенсации свердловчан за услуги ЖКХ до конца года направят более 2,2 млрд рублей

На Среднем Урале установлены стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на второе полугодие 2019 года.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, пересмотр связан с изменением с 1 июля тарифов и по итогам года обеспечит право жителей региона на компенсацию затрат в сфере ЖКХ на сумму 2,25 млрд рублей. Областной стандарт пересматривается в ежегодном режиме и используется для расчета субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг для тех, чьи затраты на них превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи.

Для граждан со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума эта доля составляет 12%, для других потребителей – 22%. Размеры стандарта напрямую зависят от двух составляющих: тарифов и нормативов, используемых при начислении платы на ЖКУ, и величины минимального взноса на капремонт. Они дифференцированы по муниципалитетам и установлены для всех групп получателей субсидий.

Для подавляющего большинства территорий рост стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг составит от 1 до 3%. Более подробную информацию об установленных в каждом из муниципалитетов величинах можно узнать на официальном портале правовой информации Свердловской области.

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На компенсации свердловчан за услуги ЖКХ до конца года направят более 2,2 млрд рублей

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Теги: ЖКХ, компенсации, Средний Урал



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