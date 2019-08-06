В Челябинске после обрушения перекрытий в "Пятерочке" на Захаренко силовики назначили проверку

После обрушения перекрытий в магазине "Пятерочка" в Челябинске по адресу ул. Захаренко, 4 следователи начали проверку.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел днем 5 августа, обрушилась плита перекрытия. Из помещения магазина сотрудниками спасательных служб выведено 30 посетителей и сотрудников торговой сети. По информации медиков, травм и повреждений ими не получено.

"Сейчас проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.216 УК РФ", -сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Следователи дадут оценку действиям должностных лиц, осуществлявших контроль за строительством и эксплуатацией здания.