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Общество Свердловская область Уральский ФО
электричка, скоростной поезд &quot;Ласточка&quot;, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

"Всё сделали через одно место!" В Североуральске не обрадовались "Ласточкам" до Серова

В Североуральске отреагировали на новость о появлении поезда маршрутом "Екатеринбург-Серов" и обратно. Сегодня стало известно, что начиная с 11 августа пригородные поезда "Ласточка" сообщением "Екатеринбург – Серов" и "Серов – Екатеринбург" будут курсировать регулярно два раза в неделю.

Жители Североуральска отметили неудобное время прибытия поезда в Серов.

"Сначала я обрадовалась, что можно добраться до Серова, а там пересесть на автобус, – рассказала Накануне.RU уроженка Североуральска Виктория. – Но когда узнала время прибытия в Серов и обратно, то поняла, что опять все сделано через одно место! Прибыть в Серов в 12-ом часу ночи – это сверхгероизм! То же самое касается и обратного пути, если, конечно, они запустят ночные автобусы, но кому это будет надо?"

Напомним, что жители северных городов Свердловской области, таких как Североуральск и Краснотурьинск, уже давно пытаются вернуть поезд "Екатеринбург-Бокситы", отмененный в 2013 году из-за "убыточности". Катализатором обращения стали участившиеся случаи дорожных аварий, жители называют дорогу "трассой смерти". Активисты собирали петиции и обращались к чиновникам вплоть до президента РФ.

Жители Североуральска обращают внимание, что решением проблемы мог бы озадачиться прославленный биатлонист Антон Шипулин, который баллотируется в Госдуму от их территории. Однако, по их словам, пока он не проявлял интереса к этой истории. "Наверное, ему до этого нет дела, там же нет лыж", – сетует Виктория.

Отметим, что сам Шипулин недавно заявлял: "У меня хорошие отношения с руководством области, с руководством на федеральном уровне. Есть возможность привлекать бюджеты на решение задач как региональные так и федеральные. Этим нужно заниматься".

Пока, насколько можно судить, основные лоббистские усилия новоиспеченного политика направлены на строительство биатлонного центра под Екатеринбургом, который даже не входит в его избирательный округ. Правда, под это придется вырубить лес и, возможно, раскопать могилы репрессированных. А участники комиссии мэрии уже рекомендовали депутатам гордумы изменить существующие правила землепользования и застройки, чтобы построить спортивный центр. В частности, сменить назначение участка, где будет простроен комплекс, с зоны отдыха населения (Р-1) на зону крупных спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-4).

Антон Шипулин(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Всё сделали через одно место!" В Североуральске не обрадовались "Ласточкам" до Серова

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Теги: Антон Шипулин, Ласточка, ласточка Екатеринбург Серов



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Ранее 06.08.2019 13:29 Мск Между Екатеринбургом и Серовом начнут ходить скоростные электрички "Ласточка"

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